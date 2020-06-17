Москва, , 12:58 — REGNUM С конца июня в Москве начнет работать велопатруль. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Патрулированием города на велосипедах займутся сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Они будут помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, «следить за исправностью транспортной инфраструктуры, включая мониторинг состояния велодорожек и велопарковок», — говорится в сообщении.

Также велопатруль будет помогать попавшим в ДТП — оформлять европротокол, оказывать первую помощь. Велосипедистам смогут предоставить инструменты для починки велосипеда. Сотрудники смогут сообщать о нарушениях правил парковки с помощью приложения «Помощник Москвы».