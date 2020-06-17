Нур-Султан, , 12:47 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса ухудшилась в Нур-Султане. Об этом 17 июня заявила руководитель управления общественного здравоохранения города Сауле Кисикова на брифинге.

По её словам, система здравоохранения Нур-Султана продолжает испытывать большую нагрузку — медицинские работники третий месяц работают в усиленном режиме. Глава управления отметила, что за последние три дня ежедневно фиксируется 150 случаев заражения.

Кроме того, количество обращений в скорую помощь выросло в 3,5 раза, достигнув 3,7 тыс. вызовов за минувшие сутки. Медики обслужили 2 тыс. вызовов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июня в Казахстане выявили 15 542 случая заражения коронавирусом, выздоровели 9716 человек, скончались 88 пациентов.

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