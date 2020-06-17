Чита, 17 июня 2020, 12:47 — REGNUM Эпидемия коронавируса вскрыла многие социальные, экономические и демографические проблемы Забайкальского края. Об этом, как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора, глава региона Александр Осипов сказал в ходе заседания Ленского клуба «Дальний Восток: будущее после COVID-19».
Прежде всего, Александр Осипов указал на низкий уровень профессионального образования:
Глава региона уверен, что решить их поможет нормативное урегулирование на региональном и федеральном уровне, а также предлагаемые поправки в Конституцию РФ.
Среди других проблем региона, которые наиболее остро проявились в период эпидемии, Губернатор отметил оснащение интернетом не всех населённых пунктов Забайкальского края, из-за чего учащиеся в отдаленных селах не смогли подключиться к дистанционному обучению.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на 17 июня В Забайкалье получено 2325 положительных тестов на SARS-CoV-2, причём 62 добавились только за последние сутки.