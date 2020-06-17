Воронеж, , 12:42 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за жары объявлено на территории Воронежской области на вторую половину 17 июня и 18 июня, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

«Во второй половине дня 17 июня и днём 18 июня 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха 35−37°», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в условиях сильной жары и засухи. В настоящее время практически на всей территории региона установился четвёртый класс пожарной опасности. Как отметили в МЧС, природные пожары возникают от небольших источников огня и быстро распространяются.