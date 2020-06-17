Москва, , 12:41 — REGNUM В мире сохраняется угроза повторного распространения коронавируса, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов.

«Сохраняется угроза повторного распространения инфекции COVID-19 на национальном, региональном и глобальном уровнях», — сказал Норов в ходе консультаций служб государств — членов ШОС, которые отвечают за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Он добавил, что секретариат ШОС разработал и направил странам-членам проект положения о координационном совете по совместному противодействию угрозам эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности директора петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов заявил, что специалисты ожидают вторую волну заболевания COVID-19 и призывают прививаться от гриппа: ожидаются новые штаммы.

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