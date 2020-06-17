Петрозаводск, , 12:55 — REGNUM В Карелии продолжает отмечаться суточный рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в регионе выявлено еще 43 новых носителя SARS-CoV-2, в том числе коронавирус подтвердился у четырех детей. Об этом 17 июня сообщил глава региона Артур Парфенчиков.Днем ранее было выявлено 38 новых случаев.

Число подтвержденных диагнозов коронавирусной инфекции достигло в Карелии 912 случаев.

Среди новых заболевших: 13 жителей Петрозаводска, двое жителей поселка Муезерский и по одному случаю в населённых пунктах Костомукша, Хелюля Сортавальского района и Суоярви. Кроме того, инфекция подтверждена еще у троих сотрудников компании ВАД и у десяти работников ГЭС.

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Помимо этого, коронавирус выявлен сразу у 12 человек из Олонецкого района. Семь из них — жители самого Олонца, четыре — деревни Тулокса и один — Верховье.

«Снова «завозной» случай: в деревню к родителям приехала дочь из Санкт-Петербурга, в итоге заболела ее мама, — рассказал Артур Парфенчиков. — Исключение не только внесемейных контактов, но и контактов среди самых близких родственников, проживающих в разных населенных пунктах, — это сегодня главный способ остановить распространение коронавируса, а значит, сберечь здоровье родных».

Добавим, что с начала пандемии в Карелии 345 человек выписаны, и 17 из них за последние сутки. Трое из них — жители Петрозаводска, а также по четыре жителя Суоярви и Олонца и работника Белопорожских ГЭС, а также по одному жителя Кондопоги и Прионежья.

Всего проведено 60 197 исследований на коронавирус, что на 1197 больше, чем сутками ранее. 2613 человек находятся на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 143 человек. 167 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в регионе продолжается отмечаться рост числа заболевших внебольничной пневмонией — 635 человек, из которых восемь госпитализировано за прошедшие сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода, 57 человек умерли, за минувшие сутки летальных случаев не зарегистрировано.

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