Лондон, , 12:39 — REGNUM Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок дал высокую оценку работе учёных, проводивших исследования препарата против COVID-19 — стероида дексаметазона. Об этом министр заявил в эфире телеканала Sky News.

«Учёные проделали великолепную работу», — отметил Хэнкок.

По его словам, в разработке лекарства против коронавирусной инфекции достигнут хороший прогресс. Новость об итогах тестирования стала одной из лучших за период пандемии.

Исследования препарата обошлись в 25 млн фунтов стерлингов (более $31,3 млн), уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, исследования в Оксфорде показали, что противовоспалительный препарат дексаметазон уменьшает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ или получающих кислородное лечение. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о «научном прорыве» в области лечения COVID-19.

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