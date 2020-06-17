Триполи, , 12:38 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch призывает провести расследование по факту произошедших казней и пыток бойцов союзных сил международно признанного правительства в Триполи. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на пресс-релиз Human Rights Watch.

В пресс-релизе сообщается, что «доказательства преступлений» были обнаружены на видео, опубликованных в социальных сетях. Как сообщили правозащитники, выставление в социальные сети инкриминирующих доказательств военных преступлений не является необычным для бойцов с обеих сторон конфликта в Ливии.

В своих последних докладах в качестве доказательств HRW приводит видео и фотографии, опубликованные в Facebook, на которых мужчины бьют находящегося без сознания человека в Айн-Заринском районе Триполи. Мужчины были идентифицированы HRW как «выходцы из батальона 646». Они обвинили свою жертву в том, что он является иностранным наемником и выступает за правительственные войска. Того же самого человека затем со завязанными глазами провели вниз по лестнице, и, по словам очевидцев, впоследствии убили.

В другом видео одетые в военную форму мужчины издеваются над человеком, лежащим в луже крови, называя его «труп» и «собака».

HRW призывает к расследованию предполагаемых преступлений.