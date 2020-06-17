Душанбе, , 12:31 — REGNUM Военнослужащие лётных подразделений 201-й российской военной базы в Таджикистане начали подготовку техники для демонстрационного пролёта над территорией базы, назначенного на 24 июня 2020 года, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Инженерно-технический персонал провёл осмотр авиационной техники на аэродроме Гиссар. Также будет проверена работа механизмов и агрегатов летательных аппаратов и герметичность всех систем.

После пилоты начнут отрабатывать элементы простого пилотирования: взлет, вертикальное снижение, посадку, а также полеты в составе пар.

Читайте по теме: В Таджикистане и Киргизии 24 июня пройдёт пролёт российской авиации