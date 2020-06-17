Пенза, , 12:43 — REGNUM В Пензе по результатам оценки подготовки мест отдыха на водных объектах установили, что качество воды во всех водоемах не отвечает установленным требованиям, сообщает пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Кроме этого, в зонах отдыха не проводятся должные работы по благоустройству территории и оборудованию пляжей. Без заключения о соответствии мест отдыха и купания их функционирование недопустимо. Необходимо провести исследование качества воды в водоемах, а также песка на пляжах. К началу открытия купального сезона пляжи должны иметь удовлетворительное санитарное состояние, отмечает ведомство. Необходимо установить мусорные контейнеры, завезти свежий песок, благоустроить подъездные дороги, провести очистку дна водоемов, установить туалеты, окрасить скамейки, грибки и раздевалки.

Пока от объектов зон отдыха в Пензе за заключением на их использование заявлений не поступало.

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