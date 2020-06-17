Ташкент, , 12:29 — REGNUM После многолюдной свадьбы в Музрабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана на карантин отправили 250 человек. Об этом заявил глава региона Тура Боболов, сообщает 17 июня издание «Подробно.uz».

По его словам, свадьба оказалась не единственным мероприятием, после которого граждан отправили на карантин. В частности, из-за нарушения санитарных требований медики изолировали более 300 человек в одной из организаций области.

Отметим, на сегодняшний день на карантине в Сурхандарьинской области Узбекистана находятся 4118 человек, в том числе 298 — в медицинских стационарах, 678 — в санаториях и 3142 — на дому.

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