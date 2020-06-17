Евпатория, Крым, , 12:30 — REGNUM Четыре отделения Евпаторийской городской больницы закрыли на обсервацию. Об этом 17 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«Терапевтическое, реанимационное, кардиологическое и хирургическое отделения Евпаторийской городской больницы закрыты на обсервацию», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Крыму подтвердился положительный результат тестов на новую коронавирусную инфекцию у 14 граждан, при этом восемь человек — медработники Евпаторийской больницы. Всего с начала пандемии в РК подтверждено 575 положительных тестов на новую инфекцию, 18 человек скончались.

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