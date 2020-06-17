Москва, , 12:27 — REGNUM Отделения лучевой диагностики городских поликлиник переходят на голосовой ввод заключений, сообщила 17 июня вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

По её словам, новая технология позволяет ускорить процесс заполнения документов. По подсчётам, затраченное время сокращается на 22%.

С июня 2019 года в семи поликлиниках Москвы проводился пилотный проект, где технологию протестировали. Испытания были пройдены успешно. С сентября 2019 года опыт начали применять и в других медорганизациях города.

За время использования улучшилось качество распознавания речи с 87% до 97−98%. Основные ошибки — в предлогах и несогласованных предложениях. После процедуры распознавания врач перечитывает и исправляет ошибки, в случае их обнаружения.