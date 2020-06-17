Москва, , 12:23 — REGNUM Практически каждый пятый житель России (18%) сначала откладывает часть денег от зарплаты, а затем остальные тратит на текущие нужды, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

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Тратят деньги на повседневные нужды, а что остается — откладывают 39% опрошенных. Около половины граждан (43%) тратят всю зарплату и ничего не откладывают.

Чаще всего сберегают средства люди с высшим образованием (21%), до 34 лет (19−20%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (20%), реже — многодетные семьи (13%), рабочие (16%), технический и обслуживающий персонал (17%).

Опрос проведен в мае 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 136 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый десятый житель РФ (10%) имеет дополнительный источник дохода.

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