Иваново, , 12:21 — REGNUM Рекордное число пациентов с ковид-пневмониями зафиксировано в Ивановской области за последние сутки, сообщил 17 июня на брифинге руководитель департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

«62 пациента поступили в больницы за сутки с ковид-пневмониями, такого ещё не было. Девять лечатся амбулаторно», — рассказал Фокин.

Всего, как сообщало ИА REGNUM, на 17 июня в Ивановской области зарегистрировано 3685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 86 — за последние сутки, 1676 пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровели, 31 человек скончался.