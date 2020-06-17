Евпатория, Крым, , 12:23 — REGNUM Работники евпаторийской городской больницы составили большую часть из общего числа выявленных за последние сутки носителей коронавируса. Об этом 17 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.

«За вчерашний день выявлено 14 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом девять случаев по зарегистрированному очагу в евпаторийской городской больнице: один пациент и восемь медработников. Всего по этому очагу зарегистрировано 34 случая (24 пациента и 10 медработников)», — рассказал специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Крыму подтверждено 575 положительных тестов на новую инфекцию, 18 человек скончались.

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