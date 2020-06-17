Евпатория, Крым, 17 июня 2020, 12:23 — REGNUM Работники евпаторийской городской больницы составили большую часть из общего числа выявленных за последние сутки носителей коронавируса. Об этом 17 июня во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавируса на территории республики сообщил заместитель руководителя регионального отделения Роспотребнадзора по РК Дмитрий Крутиков.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Крыму подтверждено 575 положительных тестов на новую инфекцию, 18 человек скончались.
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