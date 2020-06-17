Москва, , 12:18 — REGNUM Низкая смертность от коронавируса в России связана с грамотной работой учёных и врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Док-кок» на Первом канале.

«Подход академического сообщества, практикующих врачей — очень быстро обобщить опыт, вычленить ключевые вещи, которые нужно внедрить в систему, и сделать акцент на диагностике, раннем лечении, и еще один очень важный момент — профилактика тяжёлых осложнений. Свыше 17% реанимационных коек не задействовано», — сказал Мурашко.

По его словам, в России тактика борьбы с распространением коронавируса была выработана таким образом, чтобы не допустить перегрузки медучреждений и позднего поступления пациентов.

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