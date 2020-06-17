Иваново, , 12:12 — REGNUM 33-летняя беременная женщина с тяжёлой формой пневмонии скончалась в Ивановской области 15 июня, об этом на брифинге 17 июня рассказал глава департамента здравоохранения области Артур Фокин. В статистику по коронавирусу она пока не попала — ожидаются результаты анализов.

«Очень тяжёлая смерть произошла позавчера, беременная, 33 года. Течение заболевания тяжёлое. Пришлось экстренно родоразрешать, ребёнок в тяжелом состоянии в НИИ материнства и детства. Пока ждём результаты вирусологии по причине смерти», — сообщил Фокин.

«Непосредственная причина смерти — тромбоэмболия лёгочной артерии, но при вскрытии увидели, что 90% лёгких поражены», — добавил Фокин.

Как уточнил Фокин, срок беременности у женщины был 32 недели, у неё были сопутствующие заболевания. При её лечении ивановские врачи советовались с федеральным центром, однако спасти пациентку не удалось.

Всего в регионе подтверждено 3685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 31 пациент скончался.