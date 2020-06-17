Москва, , 12:15 — REGNUM Москвичам рекомендовали временно не пользоваться личными автомобилями для поездок по городу в связи с перекрытием дорог. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение в центре Москвы 17 июня осложнится после 17:30 в связи с перекрытием дорог для репетиции парада победы, который пройдет 24 июня.

Водителям рекомендуют временно не пользоваться личным автомобилем и «пересесть» на метро. «Движение в центре будет сложным. В центр лучше ехать на метро или используя средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении.

Москвичей также призвали планировать маршруты заранее с учетом перекрытых дорог.

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