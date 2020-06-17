Самара, , 12:12 — REGNUM 29-летний мужчина с COVID-19 скончался в Самарской области. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, у мужчины было зафиксировано тяжелое течение болезни. Таким образом, это 51 случай в регионе смерти пациента с COVID-19.

Отмечается, что по области показатель смертности на 100 тысяч населения составляет 1,60 (по России — 5,12). При этом коэффициент летальности в регионе составил 1,27 (по России — 1,35).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в области зарегистрировано 4024 факта заражения коронавирусом. При этом победили инфекцию 2018 граждан.

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