Екатеринбург, , 12:09 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё три случая смерти от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Причиной смерти признали COVID-19. Теперь в регионе подтверждено 57 случаев смерти.

В Свердловской области не сообщают, сколько больных COVID-19 умерли от других причин. Для сравнения, в Пермском крае зафиксировали уже 40 таких смертей (от COVID-19 же там умерли ещё 57 человек).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердовской области заразились коронавирусом уже 10 016 человек.

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