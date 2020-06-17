Черкесск, , 12:06 — REGNUM Правоохранители, спасатели и добровольцы вторые сутки ищут в Карачаево-Черкесии пропавших несовершеннолетних брата с сестрой. В поисковых работах участвуют около 300 человек, сообщил глава Хабезского района республики Руслан Шаков.

Накануне, 16 июня, около полудня жительница Хабезского района заявила в полицию о пропаже ее 13-летней дочери и шестилетнего сына. По словам женщины, дети ушли на реку Большой Зеленчук с территории фермы, расположенной на окраине аула Бесленей, и не вернулись. У мальчика при себе был мобильный телефон, но в настоящее время он отключен.

«Поиски детей продолжались всю ночь. На сегодняшний день к поискам привлечены полицейские, спасатели и добровольцы, в том числе на лошадях. Общее количество людей, участвующих в поисковых работах, составляет около 300 человек», — цитирует Шакова «Интерфакс-Юг».

По его словам, участники поисков осматривают берега реки, прочесывают близлежащую территорию, в том числе расположенные неподалеку лесополосы. Поисковыми работами планируется охватить зону в радиусе 20 км от предполагаемого места пропажи детей.