Йошкар-Ола, , 12:03 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 июня выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2510 случаев заражения коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Полностью выздоровели в республике 2255 жителей, за сутки выписаны 57 человек. Таким образом, уже выздоровели почти 90% от общего числа носителей коронавируса.

На фоне SARS-CoV-2 от обострения хронических заболеваний скончались 19 человек, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 17 июня выявили 1111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 59 911 случаев.