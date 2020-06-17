Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:03 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов заявил, что инфекционное отделение Переславской районной больницы будет обустроено. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. О необходимости срочного открытия инфекционного отделения в Переславле заявил депутат Ярославской областной думы Сергей Хабибулин — он задал вопрос о том, когда появится такое отделение, во время отчета губернатора перед депутатами 16 июня 2020 года.

Переславская ЦРБ Crb-pereslavl.ru

Дмитрий Миронов заявил, что теперь рассматривается возможность капитального ремонта пристройки к одному из зданий Переславской районной больницы. Подробнее об этом рассказал зампред правительства Анатолий Гулин.

«Там территория обременена частными постройками. Два двухэтажных жилых дома и один частный дом. Есть там проблема с возведением нового здания. Мы посмотрели существующее здание двухэтажное, которое примыкает к существующему зданию, основному корпусу и приняли решение сделать там капитальный ремонт и сделать из него нормальное 40-коечное инфекционное отделение», — сказал Анатолий Гулин.

Таким образом планы по обустройству инфекционного отделения резко поменялись. В течение трех последних лет департамент здравоохранения рассматривал вопрос строительства модульного здания для инфекционного отделения на территории больничного городка Переславской районной больницы. На это даже объявлялись торги. Недавно жители Переславля получили об этом ответ из Администрации президента России.

«Процедура торгов на определение подрядной организации дважды признана несостоявшейся. В рамках ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2018 год были предусмотрены средства в размере — 17,4 млн. руб. для приобретения модульной конструкции инфекционного отделения. Процедура торгов на определение подрядной организации признана несостоявшейся. Средства областного бюджета в 2019 году на приобретение модульной конструкции инфекционного отделения предусмотрены не были,» — сообщается в ответе, полученном жителем Переславля на обращение об отсутствии инфекционного отделения в Переславле к президенту России Владимиру Путину.

Также в ответе из администрации Президента говорится, что в 2020 году Переславская ЦРБ провела актуализацию технического задания на строительство модуля инфекционного отделения, ориентировочная стоимость теперь составляет 28 миллионов рублей.

Однако история неудавшегося возведения инфекционного модуля, по всей видимости, завершена. На третий год попыток выяснилось, что строительству мешают жилые дома, расположенные на территории больничного городка. Так же внезапно появилась и возможность отремонтировать пристройку к зданию больницы.

В своем ответе Дмитрий Миронов не обозначил дату, когда переславцы с инфекционными заболеваниями смогут получать медицинскую помощь в своем городе. Пока же пациенты инфекционного профиля из Переславля отправляются в Ростов.

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