Брянск, , 12:03 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора МАУК «Городское объединение парков культуры и отдыха» Брянска, сообщили 17 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновника обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, вследствие чего на голову ребёнку в парке упала ветка тополя.

Мужчине вменяют неподобающее комиссионное обследование зелёных насаждений на территории парка культуры и отдыха железнодорожников в Фокинском районе Брянска. Там 21 августа 2019 года около 20:30 минут на годовалого ребёнка упала отломившаяся сухая ветка тополя. Здоровью младенца был причинён тяжкий вред.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением прокурора направлено в суд.