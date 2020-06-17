Саратов, , 12:05 — REGNUM В Саратове завершается строительство первого корпуса трехэтажного нового инфекционного центра. Завершить строительство планируется к 20 июня, сообщил на заседании координационного совета по предупреждению распространения коронавируса зампредседателя правительства Роман Бусаргин.

Работы на объекте ведутся по графику и в круглосуточном режиме. На строительстве задействовано около 500 рабочих. Уже подвели электричество, а с июля приступят к подведению водопровода и канализации. Общая площадь возведенного объекта составит 42 тыс. кв. метров, добавил Бусаргин.

Кроме этого объекта здравоохранения в регионе ведется строительство нового онкоцентра, который планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ленинском районе Саратова расположится новая инфекционная больница на 400 мест. Она будет состоять из восьми корпусов, которые соединят крытой галереей.

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