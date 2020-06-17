Москва, , 12:02 — REGNUM В ряде регионов прекратился рост числа госпитализированных с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Из всей статистики заболевших самое важное — отсутствие нарастания в ряде регионов числа пациентов, поступивших в стационары, и возобновление работы больниц в обычном режиме», — сказал Мурашко.

По его словам, общее количество развёрнутых в России коек для лечения пациентов с коронавирусом составляет 183 тысячи.

«Всех инфекционных коек в стране было 54 тысячи. Мы задействовали из инфекционных коек половину, все остальное — дополнительно разворачиваемое. Сегодня свободных коек — около 27%. Это я не считаю те, что мы вернули к нормальному режиму работы, это те, которые сегодня развернуты и ожидают пациентов», — отметил Мурашко.

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