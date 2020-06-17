Иваново, , 11:57 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили 17 июня в региональном оперативном штабе.

«31 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончался (из них один пациент — за последние сутки). Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии», — сообщили в оперштабе.

Всего в Ивановской области за период пандемии подтверждено 3685 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 1676 пациентов.