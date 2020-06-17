Саранск, , 11:55 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 17 июня выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 2762 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Полностью выздоровели в республике 1697 человек, за последние сутки выписаны 17 жителей республики. Таким образом, выздоровели уже более 61,4% от общего числа носителей коронавируса в регионе.

22 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, а минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе группами не более двух человек с соблюдением безопасной дистанции. В аналогичных группах или семьями с указанного дня можно совершать прогулки.

Возобновляют работу музеи и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв метров с отдельным входом. Разрешается посещение кладбищ.

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