Орел, , 11:52 — REGNUM 67 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области за последние сутки, данные опубликовал 17 июня федеральный оперативный штаб.

Согласно данным, опубликованным сайтом стопкоронавирус. рф, за минувшие сутки в Орловской области скончались пять пациентов с положительными тестами на коронавирус. Также за сутки выписаны с выздоровлением 85 человек.

Всего в Орловской области за период пандемии подтверждено 3858 случаев заражения коронавирусом, 1868 человек выздоровели. В регионе 44 пациента с коронавирусом скончались.

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