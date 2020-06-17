Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области специалисты лабораторий за истекшие сутки провели более 4,2 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 17 июня.

За весь период на Дону проведено около 197 тыс. исследований. В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 92,15.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за предшествующие сутки, по данным на утро 16 июня, было проведено лишь 2,5 тыс. тестов на SARS-CoV-2. В региональном пресс-центре уточнили, что сокращение объёмов исследований в отдельные сутки связано с тем, что «лаборатории приостанавливают свою работу для профилактического и регламентного обслуживания оборудования».

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