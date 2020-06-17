Саранск, , 11:51 — REGNUM Мордовия приступает к поэтапному смягчению ограничений. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес глава республики Владимир Волков.

Так, с 17 июня в республике разрешаются занятия спортом на открытом воздухе группами не более двух человек с соблюдением безопасной дистанции. В аналогичных группах или семьями с указанного дня можно совершать прогулки.

Возобновляют работу музеи и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв метров с отдельным входом.

Разрешается посещение кладбищ. В оперативном штабе республики подчеркнули, что по-прежнему остаются закрытыми детские площадки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике закрылся на карантин ГКУЗ РМ «Большеберезниковский дом ребёнка специализированный». Здесь был выявлен факт заноса инфекции сотрудницей, которая продолжала ходить на работу и никого не информировала о своем состоянии.

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