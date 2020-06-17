Курск, , 11:50 — REGNUM В Курской области к 17 июня провели 81 тыс. 419 исследований на коронавирус, в том числе 1 тыс. 745 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

На антитела к коронавирусной инфекции было проведено 480 исследований.

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением находятся 329 человек. Снят карантин с 6 тыс. 852 человек. В больницах с симптомами ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.

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