Чита, , 11:49 — REGNUM Избирательная комиссия Забайкальского края уверяет, что к началу голосования по поправкам к Конституции РФ все участковые комиссии региона будут полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Как сообщает сегодня, 17 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя избиркома Светланы Судаковой, уже 19 июня они в полном объеме поступят в распоряжение края.

«У нас проработан алгоритм доставки этих средств до каждого муниципального района. На территории районов необходимо организовать приемку средств индивидуальной защиты, обеспечить их сортировку, раскладку. Все участковые комиссии приступают к своей работе 25 июня, к этому времени они должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты на 100%», — пояснила Светлана Судакова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, поправки в Конституцию РФ были инициированы после того, как президент России Владимир Путин обнародовал свое послание Федеральному собранию. Позже голосование пришлось перенести на 1 июля из-за эпидемии коронавируса. Ранее власти края пообещали, что голосование будет максимально безопасным с точки зрения карантинных мероприятий.

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