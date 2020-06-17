Москва, , 11:48 — REGNUM В Роспотребнадзоре разрабатывают планы для нивелирования рисков увеличения респираторных инфекций. Об этом в ходе заседания глав служб государств-членов ШОС, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня мы готовимся к осеннему подъему респираторных инфекций и разрабатываем специальные планы для того, чтобы нивелировать все риски», — сказала Попова.

По её словам, в первую очередь речь идёт о вакцинах против гриппа, чтобы повысить к нему иммунитет жителей страны.