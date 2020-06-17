Москва, , 11:53 — REGNUM О том, что в России не произойдёт катастрофического сценария распространения коронавируса, как это случилось в Италии, стало понятно только когда в больницы начали поступать пациенты с COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы «ДокТок» на «Первом канале».

Именно тогда у российских врачей, отметил министр, начал появляться первый опыт.

«Мы разворачивали койки в математическом подходе. Мы просчитали, какое количество нужно на города-миллионники, где коэффициент передачи будет выше. В тех территориях, населённых пунктах, где плотность населения выше, мы пошли по принципу достаточно прагматичному — одна койка на тысячу человек и из них рассчитали сколько коек должны быть с кислородом, сколько с аппаратом искусственной вентиляции легких», — сообщил Мурашко.

По словам министра, в начале распространения коронавируса в России врачи больше всего опасались отсутствия инструкций относительно того, как им действовать, поэтому руководство отрасли своевременно прописало алгоритмы действий медработников при работе с больными COVID-19.