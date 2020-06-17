Тверь, , 11:46 — REGNUM 37 пациентов выписаны с выздоровлением после коронавирусной инфекции в Тверской области за последние сутки, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе правительства Тверской области.

Ситуация с коронавирусом в Тверской области на 17 июня Пресс-служба правительства Тверской области

Всего в регионе выздоровели 1742 пациента с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус.

За минувшие сутки в регионе подтверждено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за весь период пандемии составило 2869 человек. 52 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Отметим, что в Тверской области на коронавирус обследованы уже 94 829 человек, только за последние сутки проведено 1875 исследований.