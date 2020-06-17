Калуга, , 11:50 — REGNUM В больницах Калужской области скончались два пациента с диагнозом COVID-19, сообщает 17 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

От осложнений, вызванных кононавирусной инфекцией, скончались житель Людиновского района 1940 года рождения и житель Тарусского района 1968 года рождения.

Всего в регионе зарегистрирована 41 смерть пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области скончались два пациента с COVID-19