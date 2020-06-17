Москва, , 11:54 — REGNUM Вакцинация первой группы добровольцев от коронавирусной инфекции запланирована в России на 18 и 19 июня. Об этом сообщает 17 июня пресс-служба Минздрава РФ.

В Москве 17 июня начались клинические испытания двух форм вакцины — жидкой и лиофилизированной, которые были разработаны в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Двум группам добровольцев, насчитывающим по 38 человек, введут вакцину.

«Проведение клинического исследования непосредственно в период пандемии является уникальным случаем», — отмечают в Минздраве.

Добровольцы две недели находились на обсервации, затем у них возьмут биоматериалы для анализа и проверят на ряд заболеваний. Первых добровольцев вакцинируют уже 18−19 июня.

Затем участников исследования на 28 дней поместят в стационар, за ними будут наблюдать врачи. Медики будут отслеживать формирование иммунного ответа, а затем, на протяжении шести месяцев, контролировать состояние здоровья добровольцев.

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