Курск, 17 июня 2020, 11:45 — REGNUM В Курской области 17 июня подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с COVID-19, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
От тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19, скончался 48-летний мужчина.
Всего в регионе зарегистрировано 23 летальных случая.
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