Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM В Ростовской области госпитализация потребовалась 753 носителям коронавирусной инфекции, часть пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 17 июня.

В настоящее время стационары заполнены на 33%. В тяжёлом состоянии находятся 37 человек, они получают лечение с помощью аппаратов ИВЛ.

При этом под медицинским наблюдением находятся 11 тыс. 461 человек, большинство из них — на самоизоляции по месту жительства. За весь период врачебным контролем было охвачено почти 50 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области за весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получил 7 тыс. 951 человек. 72 жителя региона скончались.

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