Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении владельца катера, который отправился с друзьями на пикник в Финский залив на неисправном судне. На обратном пути катер затонул. В результате ЧП скончались два человека. О приговоре 17 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, происшествие на воде произошло в апреле 2019 года. Как было установлено в суде, в том же месяце Владимир Николаев приобрел катер SPEEDSTER 200, 2005 года постройки вместимостью семь человек. Во время осмотра судна выяснилось, что в кормовой части есть повреждение, которое дает течь. Вместе со знакомыми он ее устранил, после чего отправился с ними на пикник на территорию крепости «5-й Северный форт», где крепко выпил.

Возвращались отдыхающие в непогоду. Следуя вдоль береговой линии, катер стал при движении носовой частью погружаться под гребень волны из-за чего Николаев направил судно вглубь Финского залива, вдоль волны. Судно удалилось от береговой линии на расстояние не менее 9 км в район, не предназначенный для плавания катера. Вблизи острова Северная дамба владелец катера снизил скорость, из-за чего в кормовую часть, где расположены двигатели, стала поступать вода.

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«В результате допущенных нарушений в виде перегруза, вызванного превышением максимально допустимого количества людей (девять человек, — прим. ред.) на борту, наличием пробоины, через моторный отсек в трюм катера стала обильно поступать вода», — отметили в суде.

Николаев, имея возможность обеспечить пассажиров спасательными жилетами, не сделал этого. В результате чего один из знакомых мужчины оказался в воде и утонул. Его тело нашли только через месяц.

Другая пассажирка, оказавшись в холодной воде, потеряла сознание, а после спасательной операции силами МЧС России была доставлена в медицинское учреждение, где скончалась.

В отношении Владимира Николаева было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

«Подсудимый признал свою вину. Гражданский иск по уголовному делу не заявлялся», — отметили в пресс-службе суда.

Суд признал вину подсудимого и назначил ему наказание в виде в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком два года.

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