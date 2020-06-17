Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Рекордное количество новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено за истекшие сутки на территории сразу шести штатов США. Это 17 июня следует из данных местных отделений департаментов здравоохранения.

Так, в штате Аризона за 16 июня были зафиксированы рекордные 2392 новых подтвержденных случая заражения, и их общее число в штате составляет 39 097. В штате Невада за истекшие 24 часа было выявлено 379 новых зараженных, что также стало рекордом, при том, что за 15 июня там выявили только 106 новых заразившихся.

Кроме этого, в Оклахоме тоже был установлен новый антирекорд по данному показателю, когда было выявлено 228 новых заразившихся SARS-CoV-2, при том что ранее самое большое их число за сутки составляло 202. В Орегоне также был установлен новый самый большой показатель по коронавирусу, когда за последние 24 часа на территории штата было выявлено 278 заразившихся, при том, что раньше наибольшее их число составляло 184.

Также в Техасе за сутки зафиксировали резкий рекордный рост числа заразившихся коронавирусом за последние сутки, которых выявили 2622 против 1254, выявленных 15 июня.

Помимо этого, в штате Флорида также был зафиксирован наибольший показатель по приросту зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, который составил 2776, что почти на 500 случаев превысило предыдущее самое большое число новых заразившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Сингапура подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 247 и превысило 41 тысячу.