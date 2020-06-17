Москва, 17 июня 2020, 11:44 — REGNUM В лесопарках Москвы началась вторая волна цветения лесных растений. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Цветут в том числе краснокнижные, а также включенные в надзорный список растения: чина весенняя, лунник, ландыши, незабудка болотная, желтый ирис.
В связи с началом цветения растений может возрасти количество пыльцы в воздухе, аллергикам следует соблюдать осторожность.
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