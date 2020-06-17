Барнаул, 17 июня 2020, 11:40 — REGNUM Инициативу сокращения в 2021 году периода новогодних каникул корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Он полагает, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:
Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. По его словам, рабочая неделя с 4 по 8 января (за исключением 7 января) позволит компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса. Но в Минтруде РФ сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году назвали некорректными.
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