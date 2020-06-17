Барнаул, , 11:40 — REGNUM Инициативу сокращения в 2021 году периода новогодних каникул корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Он полагает, что десятидневное празднование Нового года нецелесообразно:

«Именно к 3 января большинство жителей России уже готовы к работе. Существование продолжительных новогодних каникул вообще не имеет никакого смысла. Зато в них присутствует много негативных последствий. Это не только переедание, но и замирание экономической жизни, невозможность для граждан получить многие услуги».

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект, предполагающий существенное сокращение «новогодних каникул», подготовил глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов. По его словам, рабочая неделя с 4 по 8 января (за исключением 7 января) позволит компенсировать нерабочие дни 2020 года из-за пандемии коронавируса. Но в Минтруде РФ сообщения о сокращении новогодних каникул в 2020 году назвали некорректными.

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