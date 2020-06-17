Тбилиси, , 11:32 — REGNUM В Грузии опять фиксируются случаи так называемого внутреннего распространения коронавируса, когда источник заражения неизвестен. Как сообщила журналистам на традиционном брифинге 17 июня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, из 9 выявленных за последние сутки новых случаев источник заражения у одного пациента пока не установлен, и над его установлением работают эпидемиологи.

Что касается остальных новых случаев, два выявлены у лиц, находившихся в контакте с ранее инфицированными пациентами, а шесть зафиксированы в зонах карантина. Трое из этих шести — водители грузовых автомобилей.

Из больниц за минувшие сутки еще 7 пациентов, и общее число выздоровевших составляет 731 человек. Лечение в клиниках продолжают 143 пациента. Общее число инфицированных за весь период распространения в Грузии коронавируса достигло 888 человек.

В зонах карантина находятся 2710 человек, в стационарах под наблюдением остаются 267 пациентов.

Случаи коронавируса с неизвестным источником заражения фиксируются в Грузии последние несколько дней, но власти пока закрывать города либо вводить новые ограничения не планируют. В силе остается и открытие международного туризма, которое планируется с 15 июля.