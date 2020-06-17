Черкесск, , 11:34 — REGNUM Минздрав России направил в Карачаево-Черкесию специалистов для усиления в регионе борьбы с коронавирусной инфекцией. Медики помогут не только выстроить маршрутизацию, но и оказать конкретную помощь пациентам с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе федерального ведомства.

С 16 июня в Карачаево-Черкесии работает сводная команда врачей, состоящая из восьми специалистов Национального медицинского исследовательского центра кардиологии и 17 медиков Башкирского государственного медуниверситета. Среди них инфекционисты, эпидемиологи, терапевты, анестезиолог, пульмонолог, сердечно-сосудистый хирург и медицинские сестры. Бригада в течение недели будет помогать в «красной зоне» инфекционных госпиталей республики.

В Минздраве добавили, что к настоящему времени специалисты федеральных медучреждений совершили 16 выездов в 11 регионов, где организуют лечение пациентов с COVID-19, выстраивают маршрутизацию и консультируют местных врачей по наиболее сложным случаям.

По данным федерального оперативного штаба, в Ккарачаеов-Черкесии по состоянию на 10:35 17 июня выявлено 2446 случаев заражения коронавирусом нового типа, 97 из них — за минувшие сутки. Выздоровели в республике 582 человека с подтвержденным диагозом, девять пациентов с COVID-19 скончались.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии продлили режим всеобщей самоизоляции