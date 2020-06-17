Москва, , 11:32 — REGNUM В ближайшие три года власти Москвы планируют построить 39 объектов здравоохранения. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба московского департамента строительства.

На эти цели предусмотрено выделение более 100 млрд рублей до 2023 года в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) города Москвы.

Среди объектов — 22 поликлиники, пять подстанций скорой, три патологоанатомических корпуса, пять скоропомощных стационарных комплексов и четыре больничных здания.

По словам главы департамента Рафика Загрутдинова, до конца года должны ввести в эксплуатацию семь зданий для сферы здравоохранения. При этом два объекта уже сданы.