Курган, , 11:31 — REGNUM В Курганской области за минувшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Светлана Хомко.

Всего с начала пандемии в регионе на 17 июня зафиксирован 441 случай заражения SARS-CoV-2. Из них выздоровели 247 человек, одна пациентка скончалась.

В региональном штабе напоминают, что с 15 июня на территории Курганской области действует обязательный масочный режим.