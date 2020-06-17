Москва, , 11:30 — REGNUM Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает более чем достаточные меры по безопасности граждан для участия в голосовании по Конституции РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К настоящему моменту ЦИК изучен опыт проведения выборов в период пандемии в 11 странах — во Франции, в Южной Корее, в США и в других странах уже прошли выборы. Поэтому в ЦИК учли весь опыт этих стран, а также мнение ведущих эпидемиологов России.

По некоторым параметрам по обеспечению безопасности граждан на выборах Россия превосходит другие страны. Например, ни в одной стране не было тестирования избирательной комиссии. Плюс разобщение членов избирательной комиссии и граждан, пришедших на голосование, — разные входы и выходы.

Обеспечены гигиенические мероприятия. Все участники голосования по Конституции РФ будут обеспечены средствами индивидуальной защиты — одноразовые маски, перчатки, санитайзеры, ручки и т. д., будет проводиться термометрия.

Также большой плюс для безопасности граждан — голосование разнесено на неделю, для того чтобы на участки люди не приходили массово. Также можно воспользоваться мобильным способом или голосованием дому.

ЦИК всё продумал до мелочей, продуманы мельчайшие риски. Хочу отметить, что встретить коронавирус в магазине наиболее вероятно, чем на избирательных участках.

Некоторые регионы, если позволит погода, проведут голосования на улице. Известно, что на воздухе невозможно создать концентрацию коронавируса для того, чтобы получить дозу инфекции.

Что касается вопроса, как лучше голосовать, удаленно или очно, то, по моему мнению, это не имеет значения. Ключевой момент, чтобы пробить иммунитет, — это паника. Если у человека тревожное настроение и он опасается заразиться коронавирусом, то лучше проголосовать удаленно.

Но еще раз подчеркну, что ЦИК продумал каждый шаг, будут соблюдены все меры предосторожности. Если гражданин придет на избирательный участок, то встреча с коронавирусом минимальна», — высказал свое мнение Александр Горелов.

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